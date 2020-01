Toneelstuk 'In Vrede'

Datum: woensdag 5 en vrijdag 7 februari

Tijd: 20.15 – 21.35 uur

Prijs: €15,00 (early bird), €17,50 (regulier) en €30 theaterarrangement (inclusief maaltijd)

Locatie: Akoesticum, Nieuwe Kazernelaan 2D-42, Ede (naast station Ede-Wageningen)



Alle tickets zijn inclusief één consumptie.

Kaarten reserveren kan via www.akoesticum.org/invrede of via www.mare-toneel.nl



Toneelvereniging MARE speelt In Vrede in Akoesticum ter ere van 75 jaar Vrijheid

Hoe leven we in vrede? Hoe ouder je wordt, hoe meer je je realiseert dat alles stopt. Dat bij het sterven van elke persoon, cruciale informatie verloren gaat. Hoever mag je gaan om elke druppel informatie uit iemand te persen? Wat is heiliger: ‘de waarheid’ of de mens die daar omheen zit? Als een schil.



Wat gebeurt er als je er op latere leeftijd achter komt dat je een andere identiteit hebt dan je altijd dacht? Dat je ouders je ouders niet zijn. En je de geschiedenis van je familie niet kent. Wat gebeurt er als jouw perspectief op goed en fout niet overeenkomt met het perspectief van anderen? Wat doet oorlog met mensen? En hoe kan het dat, ondanks dat 75 jaar geleden de vrede werd uitgeroepen, er voor veel mensen nog lang geen vrede is? In Vrede van Rik van den Bos is een voorstelling over de verwoestende én verbindende kracht van verhalen.

Voorafgaand aan de voorstelling is er de mogelijkheid om te dineren in Akoesticum. U kunt dan deelnemen aan een maaltijd waarbij u in gesprek kunt gaan met deskundigen en elkaar over het thema vrijheid. De geserveerde maaltijd zal aansluiten op dit thema.