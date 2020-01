Stress, paniek en plezier: een kijkje achter de schermen bij Arnhemse dansfilm

In de documentaire The making of 'We Arnhem, chapter II' krijg je een bijzondere kijk achter de schermen. 'We zijn nu aan het opbouwen en er zijn al veertien dingen misgegaan', vertelt danser Jurriën Schobben tijdens de opnames. 'We zien het nu al niet meer zitten.' Hij bedacht samen met Alberto Villanueva Rodríguez de twee dansfilms.

De tekst gaat verder onder de video.

Als collega’s bij Introdans, sloten deze mannen niet alleen dit modern dansgezelschap, maar ook Arnhem in hun hart. Ze besloten dat ze wat terug wilden doen voor de stad en maakten een choreografie die werd uitgevoerd en gefilmd op verschillende locaties in Arnhem. De eerste dansfilm ging vooral over de historie en mooie plekken, deel twee gaat over de vrijheid, wederopbouw en veerkracht van Arnhem.

Bekijk de hele film. De tekst gaat verder onder de video.

'Die film is zo bijzonder omdat de elementen en de schoonheid van de stad erin zitten', vertelt Roel Voorintholt, artistiek directeur van Introdans. 'De stad mag ook blij zijn met deze film.'

De documentaire The making of 'We Arnhem, chapter II' is op 14 januari om 17.20 uur te zien op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald).