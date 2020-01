Onrust in wijk Drielanden in Harderwijk na explosie in woning

De onrust zou zijn ontstaan tussen een bewoner van het huis en buurtbewoners in de wijk Drielanden. De man zou de buurtbewoners hebben gefilmd na de explosie in de woning, even voor 21.00 uur. Getuigen melden dat inderdaad een harde knal is gehoord. Ook zou een auto snel zijn weggereden. Een

Politiehelikopter

De omstanders waren niet van het filmen gediend, meldt een fotocorrespondent. Daardoor werd het onrustig in de straat. Een politiehelikopter cirkelde kort boven de omgeving.

Foto: Persbureau Heitink

Onrust rond gezin

In de woning zou een gezin wonen dat nog niet lang in de straat woont. In de buurt gaan geruchten over een wraakactie tegen de veroordeelde pedofiel Lars van de H. Een politiewoordvoerster wil alleen zeggen dat er aangifte is gedaan van vernieling van de woning en dat het al langer onrustig is rond het gezin.

De politie en brandweer zijn nog steeds aanwezig in de Stakenbergerhout. De omgeving van de woning is afgezet en er staat op straat. Een persoon is voor zijn eigen bescherming meegenomen door de politie. Die onderzoekt de zaak verder.