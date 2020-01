Proper kan tentamens en NEC komende weken combineren

Hij speelde niet eens een geweldige wedstrijd. 'Het was een moeilijk potje. We hadden het als team lastig de eerste helft, ik ook. In de tweede helft heb ik me wel hersteld en wat aardige acties gemaakt. Maar het was heel mooi, zeker als je dan na afloop de supporters je naam hoort roepen.'

foto: Broer van den Boom

Proper had vrijdag nog een tentamen. 'Ja, het is niet te vergelijken. Het is allebei lastig en kost veel energie, maar ik heb er ook plezier in. En zolang dat zo is, is het niet moeilijk voor mij. Ik heb deze maand nog vier tentamens, maar niet op vrijdagen, dus het is goed te combineren. Het is aan de trainers of ze me dan gaan opstellen.'

Slordige eerste helft

Trainer François Gesthuizen zag NEC zwak beginnen. 'We speelden een moeizame eerste helft, waarin we uit het niks op voorsprong kwamen. Maar we kregen geen druk op Den Bosch en waren zelf ook heel slordig in balbezit. Toen we met twee controleurs gaan spelen, toen liep het beter. Zeker in de rust hebben we wat puntjes op de i kunnen zetten. En in de tweede helft hebben we niks meer weggegeven. Zelf zijn we heel erg gevaarlijk geweest in de omschakeling. We hadden eerder de 2-0 moeten maken, maar zijn niet meer in de problemen geweest.'