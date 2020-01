TOT HIER weer terug van ver weg

Volgens Roy Slager van de vereniging namen ze de enorme letters ruim voor kerst mee. 'Vervolgens bleef het heel lang stil vanuit Gelderland. Niemand merkte op dat de letters weg waren.' Slager legt uit dat ze midden in de nacht de letters hebben losgeschroefd en vervolgens hebben meegenomen.

Nu plaatsen de leden het ook weer netjes terug. Ook gedeputeerde Peter Drenth, eigenaar van het werk, kwam kijken: 'Ik mag er eigenlijk niet om lachen, maar het is traditie in Noord-Nederland, het kunstwerk is netjes terug. Ik kan er dan de lol wel van inzien'.

De tekst gaat verder onder de reportage



Tijdelijk spandoek

Twee weken lang hing er een tijdelijk spandoek, vertelt de veerbaas van de veerpont tussen Randwijk en Wijk bij Duurstede. 'Er stond iets op dat ze het hebben meegenomen', vertelt hij. Het kunstwerk dat vlakbij de veerstoep van het Wijkse Veer in Rijswijk staat, markeert de Limes, de Romeinse grens langs de Rijn.

Eerder verdwenen in onze provincie ook drie grote kippen in Barneveld en een 1400-kilo wegende stier in Apeldoorn. De kippen doken op in Friesland, de stier in Drenthe. Inmiddels staan alle kunstwerken weer op hun plaats in Gelderland.

Zie ook: Metershoog kunstwerk verdwijnt in Rijswijk