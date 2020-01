Massale belangstelling voor winnende hengst 'Matthys 504'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Matthys 504 is eigendom van de gebroeders Van Manen uit Ede en staat daar op stal. De 8-jarige hengst liet zich zaterdag tijdens het kampioenschap van zijn beste kant zien met zijn draf. De sierlijke zelfhouding en achterbeen van Matthys 504 werden door de jury beoordeeld als fenomenaal.

'We zijn supertrots op zijn prestatie. Matthys wordt er wel voor getraind, maar het is altijd maar de vraag wat er in de praktijk van terechtkomt', vertelt een uitgelaten eigenaar Jasper van Manen. 'Het is de manier van bewegen, uitstraling, kortom; het totaal plaatje.'

Vader en grootvader ook kampioen

De prestatie van Matthys is niet zo heel gek. 'Zijn vader en grootvader wonnen eerder ook het kampioenschap in Friesland', vertelt Van Manen. Ook vader en grootvader staan op stal in Ede.

De belangstelling voor Matthys laat de kassa bij de gebroerders Van Manen de komende tijd flink rinkelen. De sperma van het dier wordt verkocht. 'Je hoopt op mooie nakomelingen. Nu zijn er al twee geboren.'

Van Manen hoopt dat dit er uiteindelijk zo'n 150 worden. 'Matthys is daarmee een visitekaartje voor het bedrijf.' Echt schatrijk worden ze er niet van volgens Van Manen: 'De prijs van een buisje sperma is niet hoger geworden. We hopen er alleen wel wat meer van te verkopen.'