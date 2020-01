'We kunnen meer levens redden', brandweermannen hebben slim idee

Bekijk de video, De tekst gaat daaronder verder.

De brandweermannen hebben het idee bedacht als hulpmiddel bij het bevrijden van mensen die klem zitten onder een zwaar voorwerp zoals een auto. Het huidige hulpmiddel kan wegglippen als het een auto omhoog houdt, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. De mechanische schaar, ook wel spreider genoemd, kunnen ze in de Shub zetten waardoor een zwaar voorwerp makkelijker en veiliger naar boven wordt getild.

'Je bent een brandweerman en wil levens redden. Daarmee moet je ook innovatief zijn', aldus Sjef. Ook Hermie is trots op zijn uitvinding. 'Iedereen die eerder en veiliger uit een beknelling kan komen, is alleen maar winst.'

Inmiddels is de Shub al verkocht aan het buitenland weet Dion Romijn van Hobrand Algebra, een brandweermateriaalgroothandel uit Tiel. Hij heeft inmiddels de Shub al verkocht aan Duitsland, België en Frankrijk. 'Van de week kreeg ik zelfs een telefoontje uit IJsland. Daar hebben ze ook inmiddels interesse.'

Nog niet in Gelderse brandweerauto's

Het is nog even de vraag wanneer de Shubs in de Gelderse brandweerauto's liggen, legt Romijn uit. 'In Nederlands duurt het soms iets langer met regelgeving ten opzichte van België.'

Hieronder de reacties van de Veiligheidsregio's.

Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland: 'Bij ons horen de hefkussens nog gewoon tot de standaard bepakking van de brandweervoertuigen. De spreider hebben we ook. Een hefkussen gebruiken we bijvoorbeeld als iemand in de bouw onder een betonplaat terecht komt. Je kunt twee hefkussens aan beide kanten van het slachtoffer zetten en de plaat zo gelijktijdig optillen. Het werkt goed bij een groot oppervlakte. De spreider heeft een kleiner oppervlakte. Wij gebruiken het vooral bij verkeersongevallen, om bijvoorbeeld een kier tussen de deur en het spatbord te maken die we daarna kunnen openknippen met een schaar.'

Veiligheidsregio Zuid-Gelderland: 'Het klopt dat we de hefkussens van de meeste wagens hebben gehaald. De hefkussens werden weinig gebruikt en de spreider is universeler en sneller inzetbaar. Er zijn nog wel hefkussens op vier Speciale Hulpverlenings-voertuigen die verspreid over de regio staan. Het geval in Nijmegen waar iemand net is gered onder de auto vandaan, is al meer dan vier jaar geleden en sindsdien niet meer voorgekomen. Er is wel goed over nagedacht, voordat we de spreiders op de wagens zetten.'

