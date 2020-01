Politie aan de deur tijdens verjaardagsfeest Michella Kox

De buren van Kox hadden de politie ingeschakeld, omdat er sprake was van overlast. Op haar Instagram en Facebook laat de realityster duidelijk weten wat ze daarvan vindt: 'Ik wil graag ook mijn buren bedanken voor het bellen van de politie.'

In een video, die ze op haar social media heeft gezet, is te zien dat ze de agenten uitlegt dat er niets bijzonders aan de hand was.

Kox is bekend van televisieprogramma's als Echte Meisjes in de Jungle, Dames in de Dop en 'won' in 2019 de titel 'Slechtste Chauffeur van Nederland' in het gelijknamige programma op RTL5.

De Arnhemse mag deze week 40 kaarsjes uitblazen.