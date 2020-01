Opnieuw ontsnapte gevangene in Nijmegen aangehouden

Een man die in het Belgische plaatsje Wortel in de gevangenis zat en vrijdag door een gat in de muur wist te ontsnappen, is in Nijmegen aangehouden. Dat meldden de Belgische autoriteiten.

De politie in Nijmegen kon de aanhouding niet bevestigen.

De ontvluchte gedetineerde was volgens de Belgische autoriteiten een Tunesiër die illegaal in het land verbleef. Hij was veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar voor vermogensdelicten en zat sinds februari 2018 vast. Zijn celgenoot was door hetzelfde gat naar buiten gegaan, maar kon worden opgepakt.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een ontsnapte gevangene in Nijmegen is aangehouden. Eind vorige week werd een man van 38 jaar opgepakt, die uit de gevangenis in Turnhout was ontsnapt.

