Vitesse in Portugal dag 6: dronken Duitsers en Vincent Vermeij

Vitesse is deze week in Portugal en Omroep Gelderland is daar natuurlijk bij. In dit blog word je dagelijks bijgepraat over de trainingsweek. Vandaag dag 6.

De allerlaatste dag van Vitesse in Portugal. Dus ook de laatste voor dit blog. Maar dat betekent niet dat er niks is gebeurd op die laatste dag.

De Arnhemse ploeg mocht namelijk nog één keer flink aan de bak. Op het eigen trainingsveld stond een oefenwedstrijd gepland tegen MSV Duisburg, koploper in de 3. Bundesliga. Waar ik deze week steevast een van de weinige toeschouwers was van Vitesse, staat de parkeerplaats vandaag bomvol. Er staat voor de ingang van het complex ineens een barretje waar bier uit wordt getapt en in de verte klinkt gezang. De Duitse voetbalcultuur is veel groter, zo blijkt weer.

Foto: Paul Meima

Lijkt wel op De Graafschap hè?

Het gezang van de Duitse aanhangers houdt bijna de hele wedstrijd aan. 'Het lijkt daarin wel een beetje op De Graafschap hè?', zo zegt Vincent Vermeij na afloop. De oud-Superboer is nu spits bij de Duitse club. Daar heeft hij wel gelijk in. Het enige verschil is dat de Doetinchemmers hun teksten aardig neutraal houden. De Duitsers kwamen soms met songteksten die je beter niet kan herhalen.

Foto: Paul Meima

Dronken

Het was in ieder geval duidelijk dat het bier rijkelijk vloeide. De Duitsers trokken hun shirt uit en maakten er een groot feest van voor hunzelf. Al bleek voor één van hen de combinatie van bier en op een heuvel staan te lastig. Hij gleed, op z'n blote buik, zo de heuvel af.

Einde trainingskamp

Voor hem maakte de uitslag (3-1 voor MSV Duisburg) waarschijnlijk niet eens zoveel uit. En bij Vitesse dachten ze daar ook zo over. Trainer Edward Sturing was tevreden over het werk dat gedaan is deze week, wel vond hij het enorm zuur om twee keer te verliezen in een week.

Oussama Tannane houdt de moed er ook in. 'Deze tegenstanders spelen toch anders dan in onze competitie. Ik weet zeker dat we volgende week Fortuna kunnen verslaan.'

Met dat vertrouwen moet het dan gaan lukken, want hoewel Vitesse op de goede weg is, zijn ze er nog lang niet...