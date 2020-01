Volleybalsters lopen Spelen mis na verlies in Apeldoorn

Nederland, met sterspeelster Lonneke Slöetjes uit Varsseveld weer terug in de ploeg na ziekte, wist geen enkele set te winnen: 25-27, 23-25 en 22-25. De uitschakeling is een enorme tegenvaller voor de ploeg die in 2016 in Rio nog vierde werd en van de deelnemende teams in Apeldoorn de hoogste positie bezet op de wereldranglijst (zesde).



Duitsland staat vijftiende op diezelfde lijst, maar bleek met name dankzij sterspeelster Louisa Lippmann een maat te groot de ploeg van bondscoach Gianni Caprara.

Bondscoach Gianni Caprara was hard in zijn oordeel over het Nederlandse spel: 'We speelden slecht. Vooral defensief schoten we tekort. Ik zag niet

de juiste houding en instelling bij het team', zei de Italiaan bij de NOS. 'Hoe dat kan? Dat weet ik niet, daarvoor ken ik deze meiden niet goed genoeg. Aanvallend was het niet eens zo slecht, maar het leek erop dat ze in veel situaties niet begrepen wat er moest gebeuren. Het was teleurstellend.'