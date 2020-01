Rallyrijders terug in Heerde na 6.700 kilometer en 45.000 euro

De deelnemers uit Heerde vertrokken op donderdag 2 januari in drie teams en drie auto's voor hun tocht door tien landen. De Scan Covery Trail belooft deelnemers altijd veel sneeuw, ijs en temperaturen die zelfs antivries nog doen bevriezen, maar daarvan was deze editie weinig te merken. 'In Noorwegen was 8 tot 9 graden het warmst ooit gemeten in de winter', zegt geharde deelnemer Geb Dokter.

Geliefd zwembad

Aanvankelijk zou Dokter na vijf achtereenvolgende edities niet meerijden, maar toen was daar ineens het idee om tijdens de rally geld in te zamelen voor het Berghuizerbad in Wapenveld. 'Dat bestaat vijftig jaar en is geliefd in de omgeving', zegt Dokter. 'We hebben daarom ingezameld voor het schoolzwemmen en een nieuwe zonneweide.'

Recordbedrag

Het sponsorgeld is afkomstig van particulieren en ondernemers. De deelnemers overhandigden de cheque ter waarde van 45.310 euro zaterdag meteen na hun terugkeer aan het zwembad. De opbrengst is overigens een record, want tijdens eerdere deelnames was 39.200 euro het maximaal opgehaalde bedrag.

Eerder op de dag waren Dokter en de andere deelnemers nog onderweg in Duitsland. Bijzonder was dat technische problemen de teams uit Heerde helemaal bespaard bleven.

Oók bijzonder was de deelname van ALS-patiënt Harry Vinke en zijn gezin. Ook zij reden mee om geld op te halen weer het Wapenveldse zwembad.