Zaltbommel viert feest: nieuwe carnavalshal na dramatische brand

Na bijna een jaar van onzekerheid hebben de carnavalsverenigingen in Zaltbommel weer een eigen plek. In februari vorig jaar ging de bouwloods inclusief alle wagens in vlammen op. Zaterdagavond is de feestelijke opening van de nieuwe loods.

Voorzitter Martijn Merks van De Wallepikkers, die het carnaval organiseert, is 'ongelofelijk blij' dat ze na de brand vorig jaar nu een nieuw onderkomen hebben. 'De gemeente heeft ook echt meegewerkt. We hebben een perceel gekregen dat we kunnen pachten. Het is een opluchting dat het feest nu echt kan gaan beginnen.'

Sprookje

De officiële opening is zaterdagavond tijdens het prinsenbal van De Wallenpikkers, een van de acht Zaltbommelse carnavalsclubs. Ze zijn al een paar weken aan het werk om de wagens op tijd klaar te hebben voor de optocht op zaterdag 22 februari. Richard is een van de bouwers in de nieuwe hallen. Het thema dit jaar - Sprookjes - is wat hem betreft heel toepasselijk. 'Het is toch wel een sprookje dat dit hier allemaal staat nu.'

Oude praalwagens en gereedschap

De hal waar de clubs eerst hun wagen bouwden, ging vorig jaar februari in vlammen op. Twee loodsen plus de wagens van de clubs brandden vlak voor carnaval helemaal af. De verenigingen moesten hals over kop op zoek naar een andere plek.

Ze deden een oproep voor geld en andere hulp om toch nog carnaval te kunnen vieren. Dat lukte; ze kregen oude praalwagens en gereedschap aangeboden. Door die hulp reden er vorig jaar tijdens carnaval toch zes praalwagens door de stad.

