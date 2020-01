'Ik drink geen alcohol, dus ook geen alcoholvrij', Janny gaat viral

Door een uitspraak van een paar tellen over alcoholvrije wijn is de 57-jarige Janny van Driel-Roza wereldberoemd in eigen land. Haar uitspraak in het filmpje van Omroep Gelderland ging razendsnel het internet over.

Van de talkshow Jinek tot online kanalen zoals Dumpert.nl, het fragment van Janny werd overal getoond. Alleen al op die laatst genoemde site is het filmpje dik 280.000 keer bekeken. Maar wat zei ze nu ook alweer?

Even het geheugen opfrissen.

In januari laten steeds meer mensen, onder de noemer IkPas of Dry January, alcoholische dranken staan. Onze verslaggever ging de straat op met twee glazen wijn. Een alcoholvrije en eentje met alcohol. Toen gebeurde er dit.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Ik lach er nu maar om'

'Ik drink geen alcohol, dus ook geen alcoholvrij'. Janny krijgt sinds die uitspraak ontzettend veel reacties, vooral van bekenden. 'Ik ben niet zo digitaal, dus ik heb lang niet alles gelezen, maar het zijn zo ongelooflijk veel reacties. Het zijn leuke en minder leuke, maar daar maak ik me niet druk om. Ik lach er nu maar om.'

Hoe kijkt ze nu terug op haar eigen uitspraak. Was het een foutje? 'Ik werd overvallen, dus ik floepte er wat uit, maar eigenlijk had ik nog gelijk ook. In alcoholvrije wijn zit soms ook gewoon een heel klein percentage alcohol.'

Heel veel mensen hebben kunnen lachen om de uitspraak van Janny, maar lacht zij nu als laatst? Want ze heeft een punt! Alcoholvrije wijn is namelijk niet altijd écht alcoholvrij. Het is gedealcoholiseerd wat betekent dat de wijn op de ‘gewone’ manier wordt gemaakt en de alcohol er daarna uit wordt gehaald. Volgens de wet mag er dan nog tot 0,5% alcohol in zitten.

'Ik had gelijk, maar ik had het misschien iets beter moeten verwoorden. Ach, het is gebeurd, ik moet er maar om lachen.'

'Mijn kleinzoon appt me'

'Ik kijk nooit op Instagram en zo. Mijn oudste kleinzoon is 15 jaar en appt me dan ook dat hij het filmpje overal ziet. Dan denk ik echt, waar haal je het vandaan! Ik lees al die berichtjes onder het filmpje niet, maar ik kijk wel naar de likes. Het zijn onvoorstelbaar hoge aantallen!'

Zie ook: 'Wijnen, wijnen, wijnen', maar dan net even anders