Arnhem staat opnieuw voor miljoenentekorten

Ook vorig jaar waren de gemeentelijke zorgtekorten één van de belangrijkste politieke thema's. Het was naast de onderlinge relaties, de inhoudelijke reden dat de Arnhemse coalitie voor de zomer viel. Dat ging op dat moment om een tekort van ruim 12 miljoen euro voor 2019.

Zie ook: 'Wespennest' in stadhuis Arnhem eist opnieuw politieke slachtoffers

Na maanden praten bereikten GroenLinks, VVD, D66 en PvdA alsnog een akkoord over de begroting. Onder meer moest er 7,5 miljoen euro op zorg worden bespaard, met name door efficiënter te werken. Met welke maatregelen dit gaat gebeuren en of deze effect hebben, moet nog blijken. Maar nu al tekent zich daar bovenop opnieuw een miljoenentekort af. Steeds meer jongeren maken namelijk gebruik van duurdere zorg.

Zie ook: Arnhemse coalitie kijkt vooruit: 'De stad heeft er niets aan als we rollebollend over straat gaan'

Hoe gaat u deze nieuwe tekorten aanpakken?

'Wij zullen toch nog een keer heel kritisch kijken naar alle producten die we afnemen', zegt De Vroome. 'We willen nog steeds adequate jeugdzorg bieden, maar dat moet ook betaalbaar zijn. We moeten daarbij ook kijken naar wat we niet meer gaan doen, of welke verantwoordelijkheid we elders vinden liggen. Er komen voorstellen die pijnlijk en onvermijdelijk zijn, maar acceptabel.'

Welke maatregelen dat zijn, daar wil De Vroome niet op vooruitlopen. Daarvoor heeft hij een taskforce met specialisten opgericht die hij zelf voorzit. Deze groep heeft net zijn tweede bijeenkomst gehad en zal eind januari met adviezen komen waar de gemeenteraad over beslist. 'Maar ik zie voorbeelden uit andere gemeenten die ik twee of drie maanden geleden zwaar vond, maar die misschien wel nodig zijn', volgens De Vroome.

Maar hoe kan het dat steeds meer jongeren zorg nodig lijken te hebben?

'Je ziet steeds complexere zorgtrajecten', legt De Vroome uit. 'Ik zeg wel eens dat de individualisering en digitalisering van de samenleving die jongeren ook allemaal gek heeft gemaakt.' Ook ziet De Vroome veel echtscheidingen en vervelende ervaringen die 'echt ingrijpen'.

Maar het aanbod van zorg schept volgens hem ook een vraag. 'Vroeger was zelfredzaamheid via ouders of de buurt de norm. Die norm is nu de inzet van professionele hulp geworden. Dan kun je ook zeggen: dat gaan we niet meer doen.'

Ook de kwaliteit van de geboden zorg heeft volgens De Vroome aandacht nodig. 'Ik zie voorbeelden waarvan ik denk: zijn we nu hulp aan het verlenen of maken deze mensen voor zichzelf een interessant business model.'

Zie ook: Arnhem ontbindt contract Zorggroep Kans vanwege 'zorgwekkende signalen'

11,2 miljoen euro

De Arnhemse begroting voor jeugdzorg is dit jaar gestegen van 32,8 miljoen euro naar 43,2 miljoen euro. Toch levert ook dat volgens de laatste cijfers een tekort op van 11,2 miljoen euro. Na enkele aangekondigde maatregelen en het leeghalen van reservepotjes blijft daar 9,2 miljoen euro van over.

Er wordt gerekend op een extra rijksbijdrage van 3 tot 6 miljoen euro per jaar, maar dat is niet toegezegd. Eerder werd wethouder Ronald Paping door de gemeenteraad teruggefloten voor een dergelijke 'boekhoudtruc'. De taskforce moet voor dit jaar ruim 6 miljoen euro aan besparingsmaatregelen opleveren. Voor 2019 is het tekort bovendien nog eens 3 miljoen euro hoger dan verwacht, ook daarvoor moet dekking worden gevonden.

Zie ook: Arnhemse wethouder teruggefloten om 'boekhoudtruc' met zorgmiljoenen

'Geen grip'

GroenLinks en PvdA willen een debat over de kwestie. 'Het is nu tijd dat het college snel komt met een visie op zorg', volgens Mark Coenders (GroenLinks). 'Hoe zorgen we dat Arnhemmers de zorg krijgen die ze nodig hebben, zonder dat de tekorten blijven oplopen?' Steeds losse financiële maatregelen lossen de problemen volgens Coenders niet op.

'Een zorgelijke ontwikkeling', meent ook Eric Greving (PvdA). 'We voeren nu al ruim een jaar het debat en nog steeds hebben we geen grip.' Ook de SP wil een debat. 'Ik wil weten wat de gevolgen van de maatregelen voor kinderen zijn', zegt Gerrie Elfrink. Volgens Jan Hutten (CDA) is het een 'repeterend gebeuren' dat Arnhem 'achter de muziek aan blijft lopen'.

Zie ook: Arnhem komt met regels voor toewijzing zorg