Wesley werd aangereden door politiewagen: 'Die auto reed door rood'

Een onopvallende politiewagen is maandagmiddag betrokken geweest bij een ongeval met een personenauto in Ede. Dat bevestigt de politie na een getuigenoproep die het slachtoffer op Facebook zette.

Wesley Meegdenburg kreeg maandag rond 16.45 uur de schrik van zijn leven toen hij vanaf de Laan der Verenigde Naties wilde afslaan naar de Jan Th. Tooroplaan. Hij was onderweg om zijn vriendin en dochter op te halen.

Plots kwam er van links een auto met volle vaart zijn kant op. 'Ik was helaas te laat om hem te ontwijken, maar gelukkig kon ik nog net op tijd vol op de rem trappen.' Volgens Wesley reed de auto door rood, zonder sirenes of zwaailicht en op hoge snelheid, zo'n 90 kilometer per uur. Beide auto's kwamen tot stilstand. De politie kwam vervolgens ter plaatse om het ongeluk af te handelen.

Total loss

Ernstige verwondingen heeft hij niet overgehouden aan het ongeval, wel heeft hij last van zijn rug en schouder. 'Ik ga maandag weer naar de dokter. Ik ben zzp 'er en heb een autobedrijf, dus wat dit voor mijn werk betekent weet ik ook nog niet.' Zijn auto is total loss.

Hij is zelf nog niet benaderd door de politie om zijn verhaal te vertellen, zegt hij. 'Ze hebben me verteld dat ze bezig zijn met het onderzoek. Ik hoop dat het niet lang duurt, nu zit alles nog vers in mijn geheugen.' Wesley heeft zelf via een Facebook-oproep vijf à zes getuigen gevonden die willen meewerken aan het politieonderzoek.

Onderzoek

De politie bevestigt desgevraagd dat een onopvallende dienstauto van de politie bij het ongeval betrokken was. De politie kan niet zeggen of de dienstauto zonder zwaailicht en sirenes reed, en of de auto door rood heeft gereden. 'Daar doet een speciaal ongevallenteam onderzoek naar. Op de resultaten daarvan kunnen we niet vooruitlopen.'

Derde keer in maand tijd

Het is het derde ongeval in een maand tijd waarbij een politiewagen betrokken is. Op 19 december was een onopvallend dienstvoertuig met sirene en zwaailicht betrokken bij een ernstig ongeluk in Doetinchem. Op 2 januari reed een politieauto zonder licht- en geluidsignalen in Apeldoorn drie fietsers aan.

