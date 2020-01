NEC wint met 1-0 van Den Bosch in matige vertoning

Het was niet best, maar NEC hield wel drie punten over aan de eerste wedstrijd na de winterstop. Den Bosch werd in De Goffert met 1-0 verslagen.

NEC startte met de 17-jarige Dirk Proper voor het eerst in de basis. In de beginfase was Den Bosch de betere ploeg. Rodrigues had ook een aardige kans. En Bouyaghlafen dook zomaar op voor doelman Mattijs Branderhorst, maar wist niet af te ronden. NEC werd vooral teruggedrongen op eigen helft. Ook Proper kwam niet in het stuk voor.

Onverdiende voorsprong

Er was voor rust maar één ploeg die voetbalde en dat was niet NEC. De Nijmegenaren mochten blij zijn dat ze niet op achterstand kwamen. En vlak voor rust viel uit het niets de 1-0. Jonathan Okita plaatste de bal knap in de hoek. En zo ging NEC met een onverdiende voorsprong de rust in.

Na rust had NEC de zaken beter onder controle. Jellert Van Landschoot pegelde tegen de lat. En Anthony Musaba had een grote kans, maar schoot tegen Van der Steen op. De doelman pakte ook een aardig schot van Okita. Den Bosch stelde daar nauwelijks nog iets tegenover. En dus bleef het 1-0 in een al met al teleurstellende wedstrijd.

