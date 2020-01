Seuntjens weer essentieel voor De Graafschap

'Als je zo diep in de blessuretijd de winnende maakt, is dat bevrijdend. Ik kopte al op de paal en een bal die ik op doel schiet gaat via een teen tegen de lat. Dat is echt ongelukkig. Gelukkig maak ik daarna mijn derde kans nog af. We hebben mentaliteit getoond, De Graafschap waardig.' foto: Wil Kuijpers

Voetbaltechnisch was het wellicht minder, maar dat deerde de aanvoerder geenszins. 'Nee, maar misschien konden we niet voetballen. Misschien haal je met opportunisme het beste resultaat en dan moet je daarvoor kiezen. Tegen een jong elftal liggen er dan mogelijkheden. Dus misschien moet je dan niet willen voetballen, maar was dit onze tactiek. En hebben wij door deze tactiek gewonnen.'

De Graafschap is nu ingelopen op koploper Cambuur. 'Jazeker, maar wij kijken naar onszelf. Volgende week wacht Almere en dat is uit een moeilijke pot. Daar moeten we als De Graafschap weer dezelfde mentaliteit als vandaag in leggen en misschien wat andere tactische accenten.'