Maansverduistering stelt teleur: 'Je had een verrekijker nodig om het te zien'

Het 'hoogtepunt' van de gedeeltelijke maansverduistering was om 20.00 uur. 'Je had een verrekijker nodig om het te zien', vertelt Alex Scholten van sterrenwacht Bussloo. 'De onderkant was donkerder en grijzer dan de bovenkant.'

Veel mensen reageren teleurgesteld op de maansverduistering. 'Het was nauwelijks waarneembaar', zegt fotograaf Diana de Vries. 'Maansverduistering? Nou, niks gezien. Bij jullie in de broek zeker', reageert een ander.

Een gedeeltelijke maansverduistering vindt plaats wanneer de aarde tussen de zon en de maan doorschuift, waarbij de aarde het zonlicht voor een deel afdekt. Delen van de maan blijven dan vrij van schaduw.

Totale maansverduistering

'Het wordt een verduistering genoemd, maar daar mag je het eigenlijk niet onder scharen', zegt meteoroloog Marco Verhoef van Weerplaza. 'De weersomstandigheden waren perfect, beaamt hij. 'Als je een volledige maansverduistering had gehad, waren de reacties heel anders geweest. Dit is toch een tegenvaller als je iets spectaculairs verwacht.'

'Deze komt denk ik niet in de geschiedenisboeken', zegt ook Scholten. 'Zeker in vergelijking met de totale maansverduistering 21 januari vorig jaar en op 16 juli in 2018.' Voor zo'n totale maansverduistering moeten nog wel even wachten: die vindt in 2026 plaats.