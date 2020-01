Commissaris blijft erbij: vuurwerkverbod is niet dé oplossing

Berends riep bestuurders begin deze week op terughoudend te zijn met het instellen van een vuurwerkverbod, onder meer omdat handhaving volgens hem moeilijk is. Hij heeft geen moment spijt van die uitspraak gehad.

'Ik denk dat een vuurwerkverbod sec geen oplossing is', benadrukt hij in het tv-programma De Week van Gelderland. Hij ziet andere mogelijkheden om de vuurwerkoverlast te minimaliseren.

Jeugd aanpakken

'Je ziet veel illegaal vuurwerk en daar had je al veel eerder aan handhaving kunnen doen. En de rondtrekkende jeugd die gewoon echt foute dingen doet, kun je ook aanpakken. Gewoon lik op stuk.'

Degenen die dan wel legaal vuurwerk op een 'goede manier' willen afsteken, kunnen dat gewoon blijven doen, stelt Berends. 'Dat hoef je niet te verbieden', stelt hij.

Maar steeds meer burgemeesters in de 51 Gelderse gemeenten zijn voor een vuurwerkverbod. 'Het is niet de oplossing, maar het helpt wel', zegt burgemeester René Verhulst van Ede die ook aan tafel zit. Hij is voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.

'Hot issue'

Berends gaat niet over een eventueel vuurwerkverbod. Uiteindelijk kunnen gemeentes bepalen of er een vuurwerkverbod komt of niet. Maar Berends noemt het wel een 'hot issue'. 'Dan vind ik dat je er niet aan ontkomt om er een uitspraak over te doen hoe jij er in zit.'

Ook landelijk is er veel onrust over het gebruik van vuurwerk tijdens oud en nieuw. Mogelijk komen er landelijke regels tegen het afsteken van vuurwerk. Het kabinet wil het afsteken van vuurwerk verder inperken.