De Graafschap komt goed weg met late goal tegen Jong Utrecht: 2-1

Voor de wedstrijd was er een sfeeractie van de fanatieke Brigata Tifosi.

De Graafschap begon weifelend en Jong Utrecht had aanvankelijk het beste van het spel. Na tien minuten nam de thuisclub het over en was Toine van Huizen dichtbij de 1-0. Maar verder bakte de thuisclub er weinig van. Na een overtreding van Toine van Huizen kreeg Jong Utrecht een strafschop, die werd benut door Hilterman.

De Graafschap zette nu wel aan en Javier Vet raakte de paal. Maar verder bleef het ondermaats. Bij rust klonk er dan ook een flink fluitconcert.

Gelijkmaker

Na rust miste Stef Nijland een grote kans en Ted van de Pavert kopte bijna raak. Maar Jong Utrecht bleef er ook dreigend uitkomen. De grootste misser was van Nijland na uitstekend werk van Ralf Seuntjens. Op aangeven van Javier Vet viel dan toch de gelijkmaker, Leeroy Owusu schoot de bal in het dak van het doel. Daarna was het teleurstellend wat De Graafschap liet zien. Allen Seuntjens had nog moeten scoren, maar hij pegelde van dichtbij keihard tegen de onderkant van de lat. In de extra tijd kopte de spits nog tegen de paal.

Maar in de extra tijd profiteerde Seuntjens dan toch nog van een fout van doelman Ruijgrok.