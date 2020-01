Vitesse in Portugal dag 5: De afrondende fase

Vitesse is deze week in Portugal en Omroep Gelderland is daar natuurlijk bij. In dit blog word je dagelijks bijgepraat over de trainingsweek. Vandaag dag 5.

De afrondende fase, daarin zijn we ondertussen met het trainingskamp in Portugal. Je merkt het aan alles. Het legioen met Willem en Sjors vertrekt morgen alweer naar Nederland. Tomas Hajek stapt na weer een aardige ochtendtraining vrij vermoeid van het veld. 'Bijna de laatste dag', zegt hij.

En Nouha Dicko, die maakt de laatste training niet eens af in Portugal. Hij stapt tijdens een partijspel uit met een teenblessure. Een zak ijs volgt na wat medisch overleg. De pijntjes slaan toe na een vermoeiende week.

Voor trainer Edward Sturing is het inmiddels ook wel genoeg in Portugal. 'Ik vind het vooral belangrijk dat iedereen hier begreep hoe we wilden voetballen, volgens mij is dat aardig gelukt. Nu moet in Arnhem de volgende stap gezet worden.'

Foto: Paul Meima

De glimlach staat nog wel bij veel spelers op het gezicht. Vooral bij de jonkies. Je ziet dat een Yassin Oukili zich vrij makkelijk aanpast aan het niveau, de middenvelder speelt de partijtjes prima mee. De debutant denkt misschien wel aan wat meer minuten als hij weer met Vitesse in Nederland is.

Strijdplan

Maar met nog één dag te gaan in Portugal, met de zon op het hoofd, hoeven ze voorlopig nog niet aan thuis te denken. Zaterdag staat er namelijk nog één afsluitende oefenwedstrijd op het programma. Tegen de Duitse derde divisionist MSV Duisburg. Dus de bedoeling is dat daarin duidelijk wordt hoe Vitesse volgende week Fortuna Sittard moet verslaan.

Foto: Paul Meima

'Ik denk dat we Fortuna met dit voetbal met 0-4 naar huis sturen', meldt supporter Willem. Nou, dat moeten we nog maar eens afwachten. De voortekenen lijken goed, maar die zullen morgen bevestigd, of deels ontkracht worden.

