Bewoners vrezen nieuwbouwwijk op landgoed

Landgoed de Grote Bunte is een begrip in Nunspeet en omgeving. Het eerste dat opvalt is het landhuis dat in 1875 is gebouwd. In de jaren 80 werden er nog vakanties in georganiseerd door de Paasheuvelgroep, maar daarna raakte het een beetje in verval. Vorig jaar werd het landgoed van bijna 7 hectare groot -dat is zo'n 14 voetbalvelden- gekocht door ondernemer Harry Frens. En die heeft grootse plannen.

'We gaan een huis bouwen voor mensen met dementie', legt ondernemer Harry Frens uit. Hij is samen met een aantal andere ondernemers eigenaar van landgoed de Grote Bunte. 'En het park wordt aan de voorkant weer openbaar toegankelijk voor iedereen.'

Niet enthousiast

Maar niet iedereen is enthousiast over de plannen van Frens. Zo krijgen bewoners van de Molenweg opeens huizen aan de overkant van de straat.

De bewoners hebben zich verenigd, vertelt Klaas van Harten die ook aan de Molenweg woont. 'Als ik achter me kijk ben ik natuurlijk ook wel bang voor een woning die daar komt, maar het ergste vind ik nog dat nog het hele landschap er aan gaan. En dat is een gemis voor de gemeente Nunspeet.', aldus de bewoner.

Bomen

De tegenstanders zijn vooral bang dat de historische bomen op het landgoed worden gekapt. 'Ja, het gaat om de oudste bomen van Nunspeet', legt Peter Veen uit. Hij is voorzitter van de Heemkundige Vereniging Nuwenspete.

'We hebben ontdekt op oude kaarten uit 1832 dat de oudste bomen die hier nu staan 200 jaar oud zijn. En die zouden voor een groot deel -80 procent hebben we uitgerekend- worden gekapt. Ze zouden verloren gaan door de bouw van 14 woningen.' En dat steekt de Heemkundige Vereniging.

Ondernemer Frens stelt dat er juist heel weinig bomen worden gekapt. Maar de vraag hoeveel bomen precies wil hij nog niet beantwoorden. 'Omdat ik dan op de letter wordt gepakt en dat wil ik niet. Maar neem van mij aan dat alle historische bomen echt blijven staan.' De ondernemer wil volgens eigen zeggen alleen struikgewas en dode bomen weghalen.

Vleermuizen

Een andere element wat een rol kan gaan spelen is de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Volgens Peter Veen van Heemkundige Vereniging zitten er vleermuizen op het terrein van de Grote Bunte. Alle Nederlandse vleermuissoorten zijn streng beschermd, dus dat zou nog roet in het eten kunnen gooien in de plannen van de ondernemer.

Op dit moment wonen er arbeidsmigranten op het landgoed. Voor de nieuwe plannen moet het bestemmingsplan worden aangepast. Daarom wordt maandag in de gemeenteraad over gesproken.