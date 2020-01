Bewoners vakantiepark Ewijk moeten weg, ondanks ommezwaai in Den Haag

Deze week zeiden Tweede Kamerleden Daniel Koerhuis (VVD) en Jessica van Eijs (D66) dat permanente bewoning op vakantieparken mogelijk gemaakt moet worden, om zo het hoofd te bieden aan de woningnood in Nederland. Daarmee is er een Kamermeerderheid, want eerder spraken PVV en 50Plus zich hiervoor uit.

Hoop

Even gloorde er hoop voor Natasja Verploegen. 'Daphne Bergman is ook van D66, dus ik hoopte dat zij zou bijdraaien. Maar voor mij komt dat toch niet op tijd.' Verploegen moet voor 5 maart vertrekken op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per maand.

Na haar scheiding in 2014 kwam ze op het vakantiepark terecht met haar inmiddels 15-jarige zoon. De gelijkvloerse woning is een uitkomst voor Natasja, die door ziekte aan haar voeten slecht ter been is.

'Met mijn puberzoon op een slaapkamer'

Maar sinds eind 2018 zet de gemeente Beuningen in op handhaving van het beleid dat er op een vakantiepark alleen gerecreëerd mag worden. Terwijl sommige bewoners al meer dan twintig jaar op het park wonen. Met medeweten van de gemeente, zo zeggen zij.

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Natasja zit met de handen in het haar, omdat het alleen in aanmerking komt voor een tweekamerflatje in Arnhem. 'Dan moet ik de trap op, wat nauwelijks gaat met mijn voeten en dan moet ik met mijn puberzoon op één kamer slapen.'

Vakantiewoningen onverkoopbaar

Bovendien moet ze eerst haar woning op De Groene Heuvels zien kwijt te raken, omdat ze de dubbele lasten niet kan dragen. 'Het staat al te koop, maar je kunt hier nog geen ijsje kopen. Zie maar eens een vakantiewoning kwijt te raken op een recreatiepark waar geen voorzieningen zijn.'

Burgemeester Daphne Bergman laat weten dat zij gewoon vasthoudt aan het bestemmingsplan waarin De Groene Heuvels als recreatiepark staat omschreven. 'De gemeente controleert of gebouwen en terreinen binnen de gemeentegrenzen worden gebruikt op een manier die past binnen het voor dat gebied geldende bestemmingsplan. Als dat niet zo blijkt te zijn, gaat de gemeente handhaven. Dat is nu het geval.'

Pas op de plaats

Verder laat de burgemeester weten dat ze het belangrijk vindt dat er een recreatieve voorziening is in Beuningen. Maar de bewoners vinden dat onzin, aangezien er van recreatieve mogelijkheden op het park al jaren geen sprake meer is.

Jos Swartjes van oppositiepartij SP wil graag dat de burgemeester pas op de plaats maakt, nu Den Haag mogelijk een ommezwaai maakt. 'Er zitten hier meer dan honderd mensen die op straat komen te staan. Een hele hoop probleemgevallen. Mensen die geen huizen hebben, mensen die gescheiden zijn. Het is een groot probleem.'