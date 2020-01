INTERVIEW | Marc van Hintum: 'Na zes maanden is het echt klaar voor mij'

Het is alweer het derde trainingskamp op rij dat Marc van Hintum aanschuift als technisch directeur bij de Arnhemse club. En dat terwijl hij meerdere keren riep dat hij niet meer terug zou keren in deze functie. Waarom zit hij er nu wel weer? En wat worden zijn prioriteiten de komende tijd? Een interview.

Het is januari en Marc van Hintum is er weer, dat was toch niet de bedoeling?

'Het begint te wennen, dit is alweer het derde jaar op een rij. Het was niet zo gepland, maar dit was voor Vitesse een heel vervelende situatie. Op het moment dat de situatie zich voor doet dat de club een nieuwe technisch directeur zoekt, dan weet je: dit is de voetballerij. Iedereen springt weer in het gareel en dan weet je dat je er moet staan.'

Maar je zou het niet meer doen, riep je vorig jaar nog op deze zelfde plek in Portugal.

'Haha, ik heb het wel meerdere keren geroepen, hè? Maar als zoiets dan gebeurt op een onverwacht moment, zo vlak voor de winterstop... dan rijd je naar huis en ga je er over nadenken. Ik vind het voor iedereen het beste om deze functie toch weer op me te nemen. Want waar haalt Vitesse binnen een week een TD vandaan? En ik mocht met een staf werken die ik heel goed ken. Dat is een van de belangrijkste redenen geweest. Zo hoef ik me geen zorgen te maken over het eerste elftal. Edward weet hoe ik denk, ik weet hoe Edward traint. Dat geeft rust. '

Nu je er toch weer bent, blijf je dan ook langer dan een half jaar?

'Nee, die opening is er voor mij echt niet. Ik ben bereid te helpen, maar ik moet ook aan mezelf denken. Na zes maanden is het weer klaar voor mij. Ik wil Vitesse goed neerzetten en dan terug in mijn rol als hoofd scouting.'

Wat maakt die functie dan zoveel leuker?

'Kijk, als technisch directeur ben je echt met van alles bezig. De transferwindow, een nieuwe technisch directeur halen, een nieuwe hoofd jeugdopleiding zoeken. Het is echt tijdrovend. Ik ben altijd blij als een transferwindow erop zit.'

'Bij de scouting heb ik echt een fantastisch team en zijn we een geoliede machine. Het scouten is voor mij een uitdaging, als technisch directeur hang ik met 25 zaakwaarnemers per dag aan de telefoon. Ik kan dat maar een bepaalde tijd handelen, daarna ben ik blij dat het weer voorbij is. Als scout ben je 80 procent met voetbal bezig en 20 procent met randzaken, maar als technisch directeur is dat andersom. Ik ben toch echt meer een voetbalman.'

Maar nu ben je toch even de technisch directeur, en moet je de selectie voor dit seizoen en komend seizoen op peil houden. Wordt het een drukke transferperiode?

'Nee, ik hoop dat alles in stand blijft. We kijken inderdaad naar een nieuwe linksback om ook deze positie dubbel bezet te hebben, maar ik weet niet of dat deze transferperiode al lukt. Voor volgend seizoen moet dat zeker. Verder hoop ik dat de selectie blijft zoals hij is. Wat mij betreft maken we het seizoen met deze spelers af. Er zijn natuurlijk nog wel wat spelers die uit het contract lopen, dus als we daar biedingen voor krijgen die niet te weigeren zijn, moeten we er over nadenken.'

Hoe zit het met Remko Pasveer en Julian Lelieveld? Zij lopen uit hun contract.

'Voor Pasveer geldt dat ik na het trainingskamp met de staf ga zitten en dan nemen we de hele selectie door. Daarna ga ik pas in gesprek met de spelers, dus ook met Pasveer. Daar kan ik weinig over zeggen. Voor Julian Lelieveld geldt hetzelfde, maar het hangt er bij hem ook vanaf wat hij zelf wil. Hij heeft lang niet gespeeld. Maar jongens die je zelf opleidt wil je ook graag behouden voor de club. In eerste instantie is de insteek dan ook om hem te behouden.'

Foor vertrekt definitief?

Foor heeft bij mij aangegeven definitief weg te willen, dat is zijn goed recht. Het is altijd een fantastische prof geweest en neem hem niks kwalijk. Wel vind ik het jammer, hij is een goede speler. Hij verzaakt nooit. Dat zijn jongens die je graag wil houden, maar ik heb ook begrip voor zijn situatie. Er lopen meer spelers uit hun contract natuurlijk, als ik kans zie om anderen die uit het contract lopen wel langer aan ons te binden dan doe ik dat alsnog.'