Nog drie weken voor Ron en Celeste: 'Als we de finish maar halen'

Nog slechts drie weken te gaan tot aan de start. Op 2 februari is het namelijk zover voor de deelnemers, dan zullen zij zich gaan opmaken om acht kilometer te gaan hardlopen tijdens de midwintermarathon in Apeldoorn. Al ruim twee maanden werken zij hier naar toe en de trainer van het team ex-topatleet Dennis Licht is blij met hoe het tot nu toe verlopen is.

'De laatste weken komen er nu aan en het traject loopt echt goed. Iedereen is zo'n beetje op de rit. Natuurlijk is er iedere week wel iemand met een pijntje en dat maakt het voor mij soms echt een uitdaging in aanloop naar de midwintermarathon om tussen de oren te komen van die mensen en te zorgen dat ze het koppie erbij houden.'



'De kroon op het werk'

Ron van der Steeg is een van de deelnemers, hij was een redelijk fanatieke fietser die graag op de mountainbike stapte. Helaas lukt het mountainbiken niet meer omdat hij parkinson heeft. Vanwege de trillingen kan hij nu niet meer snel genoeg corrigeren op het stuur. Bij zijn zoektocht naar een alternatief kwam hij uit bij het loopteam van Dennis Licht en dat heeft hem er toe gezet om zich op te geven.

Het bevalt hem inmiddels heel goed; 'Na een aantal weken merk je dat het lekker begint te gaan. Aan het begin heb ik last gehad van mijn knieën, het lopen was ik namelijk totaal niet gewend. Maar gaande weg gaat het steeds beter en begin ik er echt lol in te krijgen. Dus dat is een goede motivatie.'



Nu het einde in zicht is kijkt hij uit naar de wedstrijd. 'Ik heb zeker zin in de kroon op het werk, om de acht van Apeldoorn te gaan lopen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. Ik ga niet voor een snelle tijd, dat was ook niet de insteek. Maar gewoon lekker lopen en goed over de finish komen.'





'Ik ben mijzelf echt kwijtgeraakt'

Ook deelneemster Celeste Volpe kijkt ontzettend uit naar de wedstrijd. 'Hoe we ook over de finish komen maakt niet uit, voor mij is dan gewoon de cirkel rond. Ik heb er persoonlijk heel hard voor gewerkt, maar ook als team hebben we heel hard gewerkt en ieder met zijn eigen verhaal komt dan de finish over.'

Ook Celeste heeft zo haar reden voor deelname aan het loopteam. 'Mijn reden is geweest mezelf terug te vinden. Ik heb een lange tijd thuis gezeten in verband met een Burn-out en PTSS. Ik was mijzelf kwijt. Door middel van het traject dat ik aangeboden kreeg door mijn werk, wist ik mijzelf terug te vinden. Maar er miste een stukje, ik had geen conditie meer, ik voelde mij niet lekker meer in mijn lijf en toen heb ik besloten mezelf in te schrijven.'

Inmiddels zijn ze heel wat weken op weg en dat was geen makkie voor Celeste. 'Het was pittig. We zijn nu ruim twee maanden bezig, waarbij ik in het begin heel veel spierpijn had. Het was echt wennen. Maar er werd goed naar geluisterd, dus het was zwaar maar ook leuk.' Zelf zou ze andere ook aanraden om te gaan sporten. 'Ik zou zeker andere mensen aanmoedigen om te gaan sporten. Wel met de kanttekening; zet wel door. De eerste 4-5 weken zijn gewoon echt pittig, je komt jezelf echt tegen. Hierbij had ik het geluk dat je met een groep traint dus je moet wel, maar zoek dat ook op. Want het lukte mij alleen niet.'