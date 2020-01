Vitesse wil Sturing ook wel langer als hoofdcoach

Dat stelt kersverse technisch directeur Marc van Hintum donderdag op het trainingsveld in Alcantarilha (Portugal). 'Als Edward het goed doet en hij wil zelf door, dan is het voor mij zeker een optie om langer door te gaan. Waarom niet? Ik denk dat wij als club blij mogen zijn met Edward Sturing als trainer. Maar dat is koffiedik kijken. Laten we eerst focussen op een goede herstart van de competitie.'

Daarvoor geldt voor Vitesse natuurlijk wel de voorwaarde dat Edward Sturing het beloofde voetbal waar kan maken, met druk naar voren. Ook moeten de resultaten meezitten. Maar voor de uitstraling van Vitesse, zou Sturing een goede kandidaat zijn. Helemaal na twee jaren onder Leonid Slutskiy waarin het publiek in Arnhem niet bepaald warm werd van het voetbal. Er komen steeds minder mensen naar het stadion.

Clubidentiteit

'Als de omstandigheden het toelaten zou het geweldig zijn als we Edward kunnen handhaven op die positie. Wij hebben het vaak over clubidentiteit, dat heb je met hem als trainer zeker. Als dat mogelijk is, dan moeten we daar zeker over spreken', stelt de technisch directeur.



Foto: Omroep Gelderland

Daarom vindt Van Hintum ook dat hij niet per se een trainer van buitenaf hoeft te zoeken. 'Als het goed gaat, dan is daar toch geen behoefte aan? Waarom zou ik dat doen, ik denk dat supporters en sponsoren dit fantastisch vinden. Natuurlijk moet ik rond het einde van het seizoen dan ook nog in overleg met de clubleiding, maar wat mij betreft is het niet noodzakelijk om een trainer buiten onze club te zoeken, als de voorwaarden allemaal juist zijn.', aldus de Brabander.

