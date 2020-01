Dure benzine drijft automobilist naar Duitsland, maar loont dat echt?

De Stelling van GLD van vrijdag maakt wel duidelijk: Gelderlanders tanken in Duitsland, want de benzine in Nederland is te duur. Maar liefst 95 procent beaamt dat.

Dief van eigen portemonnee

Maar loont het inderdaad voor iedereen in Gelderland, ook als je wat verder van de grens woont? Wie op onderstaande kaart in de groene zone woont, is een dief van z'n eigen portemonnee als hij in Nederland zou tanken. Een ritje naar Duitsland loont sowieso. Buiten de zone is de besparing minder groot en misschien door alle moeite helemaal niet waard.

Foto: Omroep Gelderland

De grens van de groene zone is bij benadering. De lijn is hemelsbreed getrokken vanaf de Duitse grens tot 50 kilometer het land in.

Om te berekenen of tanken in Duitsland loont, zijn we uitgegaan van een benzine-auto met een tank van 50 liter, die 1 op 15 rijdt. Volgens de ANWB is de adviesprijs in Nederland momenteel 1,82 per liter (peildatum 8 januari). In Duitsland is dat 1,38 euro. Wie in Duitsland zijn hele tank vol gooit, kan daarom 22 euro besparen.

Met die bespaarde 22 euro kan je in Nederland 'gratis' 181 kilometer verder rijden. Heen en weer naar Duitsland is dat 90,5 kilometer. Is het voor jou minder dan 90 kilometer rijden naar een Duits tankstation, dan bespaar je dus op je tankbeurt. Natuurlijk geldt dan: hoe dichter je bij de grens woont en hoe leger je tank, hoe meer het loont.

Mitsen en maren

Omdat de adviesprijs vaak afwijkt van de prijs aan de pomp, kan je misschien het beste aan de veilige kant gaan zitten. Houd een grens van bijvoorbeeld 50 kilometer naar een Duits tankstation aan. Dan rijd je 100 kilometer heen en weer en heb je nog steeds van zo'n 81 'gratis' kilometer voor de moeite.

Hoe deze berekening precies uitpakt, hangt natuurlijk ook van persoonlijke omstandigheden af. Misschien heb je een kleinere tank of rijdt je auto minder zuinig. Ook is hierin geen rekening gehouden met afschrijving van de auto, bandenslijtage, extra CO2- en stikstof-uitstoot, of de extra tijdsinvestering.

'Hier gaat iets mis'

Pomphouders waarschuwen voor de gevolgen van het tanken over de grens. 'Ik word hier heel verdrietig van. Niet van het feit dat men naar Duitsland gaat, maar wel van het feit dat het verschil zo groot is. Dan gaat er echt iets mis', vindt pomphouder Ewout Klok, van de belangenvereniging van pomphouders BETA. 'Waar haalt Rutte het lef vandaan om dit verschil zo groot te maken? We moeten oppassen voor een kaalslag in een ondernemerslandschap, doordat we massaal naar het buitenland toe gaan. Het is te idioot voor woorden.'

