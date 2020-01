Fysiotherapeut Freddy kijkt al 50 jaar naar de sterren

Vanavond om tien over acht is het zover: een gedeeltelijke maansverduistering. Fysiotherapeut Freddy Nauta kan er uren over praten. 'Het is ook zo'n spannende tijd waarin veel ontdekt gaat worden.'

Op zijn negende hoorde Freddy de verhalen van de maanlandingen. Hij was er gelijk van onder de indruk en verzamelde krantenartikelen over de Apollo-ruimteschepen. Hij bouwde zelfs maanlanders na. Het was het avontuur, de sciencefiction van die tijd. Op zijn negende kreeg hij zijn eerste kijkertje.

De interesse groeide toen zijn vader tijdens een bingo een boek over sterrenkunde won. Zijn huisarts Van der Stel merkte het enthousiasme bij Freddy op en nodigde hem uit voor een bijeenkomst bij een lokale groep sterrenkundigen. Freddy was 18 jaar toen er een eigen clubhuis kwam met een zaaltje en een kijker. Publiekssterrenwacht Phoenix was geboren.

'Binnen vijf jaar weten we zoveel meer over Mars'

Al 50 jaar geeft Freddy nu lezingen over sterren en alles wat daar omheen hangt. Vol trots laat hij een stukje gesteente van een vallende ster zien. 'Uit de Barringerkrater in Arizona, zwaar hè!'

Volgens Freddy is dit een bijzondere tijd voor astronomen. 'Zwarte gaten, exoplaneten, de MARS2020: er gaat de komende paar jaar zoveel ontdekt worden. Ik denk dat we aan de vooravond staan van grote ontdekkingen. Binnen vijf jaar weten we zoveel meer over Mars. Want het bewijs over water is leuk, klap op de vuurpijl wordt het bewijs dat er leven is of is geweest op de planeet.'

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een andere Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een eigen verhaal en dat laten we graag zien.