Bedrijventerrein in Varsseveld breidt uit

'We gaan innovatieve bedrijven nieuwe ruimte geven om door te groeien', zegt wethouder Ben Hiddinga van Oude IJsselstreek. De gemeente hoopt arbeidsplaatsen te creëren voor ruim duizend mensen. 'We zien dat er behoefte is aan extra industriegrond', laat Jan-Willem Boezel, voorzitter van de Varsseveldse Industriële Vereniging, weten. 'Ik krijg wekelijks de vraag van leden waar ze kunnen uitbreiden. Daarom zou het mooi zijn als we straks kunnen zeggen dat ze verder kunnen op Hofskamp-Oost III.'



De Varsseveldse Industriële Vereniging wil dat het bedrijventerrein de parel van de Achterhoek gaat worden en daarom wordt door de gemeente bijna twee en een halve ton geïnvesteerd in dit plan. Maar voordat het zover is, moet er nog het nodige gebeuren. Zo moeten de gronden worden gekocht en gaat de gemeente een bestemmingsplan maken. 'Dat gaan we binnen nu en anderhalf jaar allemaal regelen', zegt Hiddinga. 'We verwachten dat we rond de zomer van 2021 het verkooptraject kunnen starten.'