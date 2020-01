Buren heeft na maanden van overleg een nieuw coalitieakkoord

De partijen Gemeentebelangen, PCG en CDA in Buren hebben een coalitieakkoord bereikt. Ook is er overeenstemming over het benoemen van vier nieuwe wethouders. Het akkoord getiteld 'Daadkrachtig en kerngericht' wordt dinsdag gepresenteerd.

Begin oktober viel de oude coalitie in Buren nadat twee wethouders opstapten. Naar aanleiding van het advies van informateur Wouter de Jong zijn Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA in november gestart met coalitieonderhandelingen.

De Jong adviseerde in de bestuurlijk lastige gemeente Buren te kiezen voor sterke, ervaren wethouders. Gemeentebelangen Buren draagt Karl Maier en André van den Hurk voor. Karl Maier woont in Lienden, is ondernemer en onder meer voorzitter van Ondernemers Platform Buren. André van den Hurk is raadslid in de gemeente Druten en was in die gemeente eerder wethouder.

De PCG draagt Pieter Neven voor als wethouder. Hij is raadslid in de gemeente Krimpenerwaard en was daar eerder wethouder. Het CDA draagt Niko Wiendels voor als wethouder. Hij is in totaal ruim 14 jaar wethouder geweest in de gemeenten Geldermalsen en Zevenaar.

Drie wethouders van buiten Buren

Drie van de vier kandidaat-wethouders wonen niet in de gemeente Buren. Wethouders zijn verplicht te wonen in de gemeente waar ze werken, maar de gemeenteraad kan daarvoor ontheffing verlenen.

Tijdens de extra raadsvergadering op 21 januari 2020 legt formateur Sander van Alfen verantwoording af over de stappen die de afgelopen tijd zijn genomen om te komen tot deze coalitie. Vervolgens wordt het coalitieakkoord besproken door de gemeenteraad. De raad neemt een besluit over het akkoord en over de voordracht van de nieuwe (kandidaat-)wethouders.

