Bart van Rooij is bij NEC al een voorbeeld voor jonge talenten

Hij staat nog maar een paar maanden in de basis bij NEC, maar Bart van Rooij is nu al een voorbeeld voor jonge talenten.

'Nu komen er een aantal jongens van de A bij, waarmee ik vorig jaar nog heb gespeeld. Ik probeer die jongens ook te begeleiden op mijn manier. Het is heel leuk om te zien. Wie weet staan ze er volgend jaar ook zo voor.'

Voor de rechtsback is het even omschakelen na het trainingskamp in Spanje. 'De temperatuur is hier ook goed, maar de velden zijn wat minder. We moeten het nu laten zien tegen Den Bosch. We zijn de derde periode goed begonnen met een overwinning en Eindhoven en zouden het liefst nu doorpakken. Op het trainingskamp hebben we iets opgebouwd met het team en hopelijk kunnen we het geslaagd noemen na een overwinning zondag.'

'We moeten zeker hoger kunnen eindigen dan negende, we moeten de play-offs kunnen halen. Ik heb er wel vertrouwen in.'