Meedenken over de doorkomst van de Roparun door Zutphen

De doorkomst van de Roparun-teams door Zutphen is ieder jaar weer een geslaagd en indrukwekkend evenement op 1e Pinksterdag waarbij Zutphen veel enthousiaste en vrolijke Roparun teams verwelkomt. De doorkomst door Zutphen werd meerdere malen met de titel leukste Roparunnerstad beloond. De gemeente Zutphen ontving iedere keer een geldbedrag die zij mocht verdelen onder goede doelen in Zutphen e.o., passend bij de doelstellingen van de Roparun. We zijn, als Stichting Doorkomst Roparun Zutphen, erg trots dat wij op deze manier een steentje bijdragen aan dit mooie goede doel.



Het doel van onze stichting is om de Roparun teams een warm welkom en een steuntje in de rug te geven voordat ze de zware tocht over de donkere Veluwe maken. We hebben nieuwe ideeën maar wij willen ook graag gebruik maken van ideeën die leven bij anderen. U heeft misschien ideeën op welke wijze we Zutphen nog meer in sfeer zouden kunnen brengen tijdens de doorkomst. Of u wilt daar misschien een keertje over mee denken?

Heeft u interesse? Reageer dan hieronder.