Sticker waarschuwt voor 'gevaarlijke bocht' in Willemstunnel in Arnhem

Het verkeersbord vlak voor de ingang van de tunnel is vandaag al aangepast. Verschillende automobilisten twijfelen of alleen een waarschuwing helpt.

Wethouder Roeland van der Zee erkent dat: 'Meestal gebeuren de ongelukken buiten spitstijd en gaat het om 'idioot weggedrag'. Daarom kijk ik ook naar andere maatregelen.' Welke maatregelen dat zijn is nog onbekend.

'Ontwerp tunnel werkt niet mee'

Zorgwekkend noemt Van der Zee het aantal ongevallen in de Willemstunnel. 'Maar', legt hij uit, 'het ontwerp van de tunnel werkt ook niet mee. De tunnel is nu eenmaal zo ontworpen dat het fysiek een onveilige situatie is. In de tunnel wordt hard gereden. Er zit een haakse bocht in. De wanden zijn rond dus als je een wand raakt, word je als autobestuurder bij een hoge snelheid vanzelf op je kant gezet of ligt de auto op zijn dak, ondersteboven.'

Snelheid omlaag geen optie

De wethouder is er niet happig op te tornen aan de maximumsnelheid. 'In Arnhem is de snelheidslimiet rondom de tunnel nu eenmaal 50 kilometer per uur. Als je dit wijzigt dan kan het juist weer verwarrend worden.' Een 30-kilometerzone instellen staat niet hoog op zijn lijstje.

Over flitspalen heeft de gemeente niks te zeggen. Het Openbaar Ministerie bepaalt waar deze palen komen, in samenspraak met wegbeheerders en de politie. Deze maand inventariseert de Arnhemse wethouder welke maatregelen eventueel nog meer genomen kunnen worden om het aantal ongelukken in de tunnel te reduceren.

