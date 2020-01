Nederlandse en Duitse kerken in Aaltense grensstreek houden bevrijdingsestafette

door Lonneke Gerritsen

Tot aan de Dodenherdenking is elke week een dienst in een andere kerk, de ene keer in Nederland, de andere keer in Duitsland. In de Aaltense synagoge staan nu al twee grote banners, die van kerk naar kerk 'meereizen', één in het Nederlands en één in het Duits.

Gevoelig

Tineke Ubbels van de Stichting Vrienden Aaltense Synagoge is één van de initiatiefnemers van het project 'Tot vrijheid Geroepen'. 'We hebben met mensen van allemaal verschillende geloofsgemeenschappen bij elkaar gezeten en toen ontstond dit idee van een estafette. En omdat we zo vlakbij de grens wonen wilden we de Duitsers er ook bij betrekken. ' Maar dat lag bij sommigen toch nog wel een beetje gevoelig. 'Maar we hebben beiden geleden onder de oorlog, alleen is die emotie anders. Maar dat is iets waar we juist met elkaar over moeten praten.'

Blij met uitnodiging

De Duitse pastoor Gerhard Wietholt denkt er net zo over. 'Ik ben heel blij dat ze ons hebben uitgenodigd om mee te doen met dit project. Het is misschien niet zo'n groot initiatief, maar het is wel belangrijk voor onze toekomst.'

De bevrijdingsestafette van Nederlandse en Duitse kerkdiensten eindigt zondag 3 mei in de oude Helenakerk in Aalten.