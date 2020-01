't Dorpshuus in Varsselder gaat op de schop

'Na zeven jaar in 't Dorpshuus hebben we gezegd dat er een aantal wensen zijn en willen we een aantal dingen uitbreiden'', zegt secretaris Like Immink van de Stichting Gemeenschapshuis. Zij, maar ook voorzitter Wim Klompenhouwer van de VDVV geven onder andere aan dat binnen de doorloop naar de toiletten aangepast gaat worden . Maar dat is niet het enige verandering die door wordt gevoerd. ''Buiten wordt de hellingsbaan aangepast worden en er komt apparatuur waardoor slechthorende ook mee kunnen doen', aldus Klompenhouwer. Verder wordt de keuken uitgebreid en komt er een extra vergaderruimte.



De verbouwing van het gemeenschapshuis moet eind maart van start gaan. De kosten voor de verbouwing worden geschat op ruim tweehonderdduizend euro. De initiatiefnemers hebben al iets meer dan de helft van het geld binnen. Zo hebben ze 12.500 euro van het Oranje Fonds ontvangen en krijgen ze een subsidie van de provincie Gelderland en een gedeelte van Oude IJsselstreek. 'We zijn nog op zoek naar meer subsidies en dat doen we samen met heel veel hulp van alle vrijwilligers uit het dorp', aldus Immink. 'Als we die extra uitbreiding hebben gedaan, hebben we meer mogelijkheden en kunnen wij nog extra activiteiten organiseren.'