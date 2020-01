'Link met Liverpool en Spurs fantastisch', maar Max Clark zegt bij Vitesse te blijven

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De Engelse linksback weet het ook wel van zichzelf. 'Ik ben niet de grootste speler, of de meest verfijnde. Maar ik ben wel een harde werker.' Daarom was hij zelf ook wel enigszins verbaasd met de geruchten over Liverpool en Tottenham. 'Vrienden stuurden het me toe, maar ik kan je vertellen het zijn alleen geruchten. In het voetbal krijgt iedereen te maken met geruchten, daar moet je maar mee dealen.'

'Geweldig om aan gelinkt te worden'

Toch kan de 23-jarige Engelsman zijn glimlach niet onderdrukken. 'Het is leuk om ermee gelinkt te worden. Ik denk dat iedereen blij zou zijn met deze teams. Het is geweldig, maar het zijn geruchten. Ik wil er nu ook niet spelen, want ik wil met Vitesse Europa in. Dus ik doe er helemaal niks mee. Voor mijn familie en vrienden is het leuk, ik laat ze daar wel van genieten. Maar ik laat het achter mij, want ik wil hier blijven.'

Foto: Paul Meima

En daar zullen de fans in Arnhem blij mee zijn. Na een moeilijk eerste seizoen, lijkt de linksback de weg naar boven in te hebben geslagen. Al wil de Engelsman niet te hard van stapel lopen, hij vindt zelf dat het nog beter kan.

Kritiek helpt Clark vooruit

'Ik ben altijd kritisch op mezelf. Ik heb het in de eerste seizoenshelft wel beter gedaan dan vorig jaar, maar toen moest ik wennen aan Nederland. Ik voel me nu goed in mijn spel, ik geef altijd honderd procent. Niemand hoeft het overigens tegen mij te zeggen als ik een slechte wedstrijd speel, ik ben misschien zelf wel het meest kritisch. Ik probeer mezelf altijd te verbeteren.'

Foto: Paul Meima

Clark is dan ook blij dat de fans na wat kritiek vorig jaar nu zien dat hij goed bezig is. 'Ik werk er hard voor en de kritiek van vorig jaar heeft me soms geholpen. Ik duik daar namelijk niet voor weg, ik ga juist alleen maar harder werken.'