Proper niet op training NEC vanwege tentamen, maar zondag mogelijk wel basisdebuut

Zian Flemming is namelijk geschorst en Tom Overtoom is nog niet hersteld van zijn hamstringblessure. Daarom valt de keuze nu op Dirk Proper of op Tom van de Looi. Maar het 17-jarige supertalent maakte tijdens het trainingskamp in Zuid-Spanje een veel betere indruk.

Tentamen

Aanvankelijk was het plan om deze weken nog voorzichtig om te springen met Proper, die in januari tentamens heeft voor zijn studie psychologie. Vrijdag ontbrak hij op de training vanwege een tentamen. Maar het lijkt erop dat er nu van de nood een deugd wordt gemaakt. Proper is sinds kort ook definitief opgenomen in de A-selectie. Voor de winterstop zat hij nog bij NEC onder 19.

Dirk Proper op het trainingskamp in Spanje. Foto: Omroep Gelderland

Flemming trainde en speelde tijdens het trainingskamp in Spanje wel in de basis, ondanks zijn schorsing. 'We kijken uiteindelijk niet zozeer naar één persoontje, maar naar de algehele speelwijze', verklaart trainer François Gesthuizen. 'En we hebben na Volendam de wisseling van de manier van spelen gemaakt. En dat hangt niet af van één poppetje.'

'Zian heeft vaak op die positie gespeeld, vandaar de keuze om dat zo te doen. Dirk Proper en Tom van de Looi zijn de kandidaten om hem nu te vervangen. Dirk is er niet, want hij doet ook nog universiteit erbij. En hij had vandaag een belangrijk tentamen, dat hij niet kon verzetten.'

Den Bosch goed bezig

NEC speelde uit tegen Den Bosch op de valreep met 2-2 gelijk. Mocht Den Bosch winnen, dan passeert die ploeg NEC en vallen de Nijmegenaren voorlopig buiten de plaatsen die recht geven op de play-offs om promotie. 'Zij hebben een mooie serie neergezet, maar aan ons om dat te doorbreken. Zonder daarin uit te gaan van onderschatting, want het wordt een hele kluif. We willen wat stapjes maken op de ranglijst en beter en stabieler worden dan vorig jaar. We willen ook winnen tegen ploegen die bij ons in de buurt staan of boven ons staan. Wil je ergens aanspraak op maken, dan moet je die wedstrijden ook eens gaan winnen.'

Vermoedelijke opstelling: Branderhorst; van Rooij, van Eijden, Kvida, Kuipers; Proper, Dijkstra, Van Landschoot; Musaba, Romeny, Okita.