Jeannelies heeft anders leren kijken naar de dood

Ze legt in het Omroep Gelderland-programma In Mijn Hart uit wat er belangrijk is aan een uitvaart. 'Het is het moment waarop de overledene in het licht wordt gezet. Het moet voor de familie goed voelen om te doen wat ze nog hebben willen doen.'

Ze kijkt, na jaren ervaring, anders naar de dood. 'Ik kom de dood vaak tegen. Ik besef steeds meer hoe het deel uitmaakt van het leven. Het is heel erg aanwezig bij veel gezinnen, terwijl we er soms niet zoveel over praten.'

Bijzondere rituelen

'We maken wel eens gebruik van linten die in handen van de overledene zijn, en dat deze nog uit de kist komen. Dan knippen we ze pas op de begraafplaats door. Het is een symbool van het loslaten, maar ook van de verbinding in het leven.' Of dat niet heel dramatisch is? 'Ja, zeker! Maar de dood is ook heel dramatisch.'

