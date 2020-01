Oldebroekers krijgen te veel betaalde 'waterbelasting' terug

Iets meer dan twee jaar geleden kregen huishoudens in Lingewaard, Hattem en Oldebroek te horen dat ze voor het jaar 2018 een hogere rekening zouden ontvangen voor het water uit de kraan. Per huishouden ging het om zestig tot meer dan honderd euro extra.

De heffing werd eerder officieel afgeschaft, maar de gemeenten beriepen zich op de mogelijkheid gebruik te maken van een overgangsregeling tot 2022. Omdat Vitens de gemeentelijke waterleidingen gebruikt, werd de extra belasting voor de huishoudens in stand gehouden.

'Absurde handelwijze'

Dat was tegen het zere been van Vitens. De waterleverancier sprak destijds al van 'een absurde handelwijze' en noemde de precarioheffing een verkapte belasting. Tot zijn spijt moest het bedrijf de kosten doorberekenen aan de huishoudens, maar achter de schermen maakte Vitens bij de rechter bezwaar tegen de gang van zaken.

Nu, ruim twee jaar later, hebben klanten in Oldebroek te horen gekregen dat zij hun te veel betaalde bedragen over 2018 én 2019 terugkrijgen.

Brief op de mat

'De rechter heeft beslist dat de gemeente Oldebroek deze kosten niet mag doorbelasten. Vitens gaat u daarom alle betaalde bedragen aan precarioheffing over 2018 en 2019 terugbetalen', schrijft het bedrijf in een brief die donderdag bij inwoners op de mat viel.

Het bedrag dat mensen sinds de laatste jaarafrekening te veel betaalden wordt verrekend met de eerstvolgende jaarafrekening. Die krijgen de inwoners van Oldebroek in mei, juni of juli van dit jaar.

De te veel betaalde precarioheffingen in de periode vóór de meest recente jaarafrekening krijgen de inwoners apart uitgekeerd. De hoogte van het bedrag hangt af van hoe lang iemand in de betreffende periode in Oldebroek woonde. Wie in heel 2018 en heel 2019 in de gemeente woonde, krijgt 158,85 euro terug.

Of de terugbetalingen ook gelden voor Hattem en Lingewaard is niet duidelijk.

