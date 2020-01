Directeur Van Wijk baalt van ontstane situatie bij Vitesse

Pascal van Wijk, de algemeen directeur van Vitesse, kijkt terug op een roerige periode bij Vitesse. Hoewel hij niet teveel wil ingaan op wat er nou precies is gebeurd rond het opstappen van technisch directeur Mo Allach en de aanstelling van trainer Edward Sturing baalde hij wel van de situatie. 'Dat was niet leuk'.

Het is eind december als Vitesse bekend maakt dat Edward Sturing de nieuwe hoofdtrainer van Vitesse wordt en dat Mo Allach zich ziek meldt. In januari wordt duidelijk dat Allach ook niet meer terugkeert als technisch directeur bij Vitesse. Hij vindt dat hij zijn werk niet meer kan uitvoeren bij de Arnhemse club. Hij stelt dan ook niet de nieuwe hoofdtrainer aan.

'Volle bak met Edward'

Uiteindelijk is het algemeen directeur Pascal van Wijk die Edward Sturing koos als nieuwe hoofdcoach. De directeur wil niet teveel ingaan op de situatie en verwijst naar het persbericht dat eerder is uitgedaan. Daarna geeft hij een kleine toelichting. 'Ik heb Edward inderdaad gebeld en benaderd. Gelukkig zijn we eruit gekomen dat hij de rest van het seizoen de hoofdtrainer zou worden. Nu gaan we volle bak verder met Edward, dat zie je ook goed op de training terug en dat is mooi om te zien.'

Foto: Paul Meima

'Vriendin in twee keer versieren'

Op de vraag of het niet vreemd is dat Sturing niet meteen het stokje overnam na het opstappen van Slutskiy is Van Wijk gevat. 'Ik weet niet of jij je vriendin in één keer versierd hebt, maar soms zijn er twee gesprekken nodig.'

Toen dat rond was benaderde de club vervolgens ook Marc van Hintum als technisch directeur. 'De ontstane situatie was niet leuk, maar we hebben wel direct gehandeld. Er staan nu twee clubiconen aan het roer en daar mag je tevreden mee zijn. Het heeft geen nut om nog terug te kijken.'