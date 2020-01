Maansverduistering is vanavond uitstekend te zien

Vanavond zal boven Nederland een maansverduistering te zien zijn. Ook in Gelderland zal het fenomeen zich ontvouwen. Gemiddeld gezien is er twee à drie keer per jaar een maansverduistering. Wie in de Achterhoek woont, boft extra: de hemel zal daar in de avonduren op z'n helderst zijn.

Hoe zit het precies?

De aarde komt vandaag perfect tussen de zon en de maan in te staan, waardoor de aarde het licht van de zon op de maan blokkeert. Zo blijft er maar een klein stukje maan over dat zichtbaar is vanaf de aarde, zegt meteoroloog Leon Saris van Weerplaza.

'We werpen met de aarde in feite een schaduw over de maan', aldus Saris. 'Dat gebeurt wel vaker, maar niet zo vaak in de avond. Het fijne is dit keer dat de lucht vrijdagavond heel helder is. Rond 20.00 uur zal de maansverduistering dus in grote delen van de provincie te zien zijn.'

Hoe donkerder, hoe beter

Wie in de Achterhoek woont, heeft de beste kansen om de maansverduistering goed waar te nemen. 'Maar ook de rest van de provincie zal het goed kunnen zien', verzekert Saris. 'Zowel vanaf de straat als vanaf bijvoorbeeld de hei. Al is het natuurlijk wel zo dat je de maansverduistering beter ziet wanneer het helemaal donker om je heen is, dan wanneer je in een drukverlichte straat staat.'

Hoewel een maansverduistering geen zeldzaam verschijnsel is, zal het voor velen een fascinerend gezicht zijn. 'Het feit dat het dit keer heel helder is en de maansverduistering in de avond plaatsvindt, maakt het wel bijzonder', zegt Saris.