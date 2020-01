Vitesse in Portugal dag 4: 'Lance Armstrong op de fiets'

Vitesse is deze week in Portugal en Omroep Gelderland is daar natuurlijk bij. In dit blog word je dagelijks bijgepraat over de trainingsweek. Vandaag dag 4.

Hij is goed bezig op het voetbalveld. Engelsman Max Clark loopt met een grote glimlacht op het complex in Portugal. Hij moet zich melden voor een interview bij mij, normaal gesproken houdt hij niet zo van die interviews.

Vandaag lijkt dat anders. Hij is vrolijk, praat honderduit en zelfs nog enigszins verstaanbaar Engels. Clark is bij veel supporters positief opgevallen in de eerste seizoenshelft en ook in Portugal valt hij positief op.



De linksback is een van de weinige spelers die elke dag met de fiets van en naar de training gaat. Sommigen rijden mee op een golfkarretje, de anderen pakken een pendelbus.

Maar Clark is als een Lance Armstrong op de fiets, die bijnaam heeft hij deze week al te pakken. En nee, dan laten we de doping maar even buiten beschouwing. Elke dag moet hij een enorme bult op fietsen van het veld naar zijn huisje, zonder moeite en met een grote glimlach.

NBA

Voor Jay-Roy Grot is het wachten op het pendelbusje. En dat mag ook wel, want de ochtendtraining heeft er behoorlijk ingehakt bij de spelers. In kleine groepen moesten ze elkaar opjagen om zo snel mogelijk weer in balbezit te komen.

Vooral de groep van Bryan Linssen ging er vol voor, de kleine aanvoerder joeg iedereen op met veel geschreeuw en gelach. De spelers stapten dan ook zonder energie en met een hoofd vol zweet van het veld.









Inclusief Grot dus, die weer rustig naar zijn kamer loopt. Hij wil zich hier tijdens het trainingskamp opladen voor een betere tweede seizoenshelft waarin hij zich weer sterker wil laten zien aan het thuispubliek.

Eenmaal op zijn kamer aangekomen zal hij misschien de Playstation aangooien. Maar niet voor het spelletje FIFA, wat veel mensen spelen. 'Ik speel de laatste tijd juist meer NBA, met een eigen poppetje kun je dan online 2 tegen 2 spelen op verschillende pleintjes.'

Fijn zo'n trainingskamp

Marc van Hintum heeft geen tijd voor spelletjes, als hij dat al zou willen. De nieuwe technisch directeur duikt ineens weer op tijdens een trainingskamp. Hij lacht. We komen samen tot de conclusie dat hij telkens instapt tijdens trainingskampen. 'Heintje Davids is weer terug.' Dit keer ging het alleen niet meteen van harte vertelt hij. Hij moest er wel meer dan een nachtje over slapen.

Slapen zal hij de komende tijd misschien wat minder doen. De transferwindow is open en alles kan gebeuren. Het is alleen voor hem te hopen dat ze hem niet bellen om spelers weg te kapen.



