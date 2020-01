Arnhem trekt stagevergoeding voor mbo'ers gelijk

Stagiaires van het mbo krijgen bij de gemeente Arnhem vanaf aankomend studiejaar dezelfde vergoeding als studenten van het hbo of de universiteit. Dat wil een meerderheid van de Arnhemse gemeenteraad.

Nu ontvangen hbo'ers en wo'ers nog 325,07 euro per maand, terwijl mbo'ers 212,05 euro krijgen voor een stageplek. Niet eerlijk vinden D66, PvdA, SP, CDA en GroenLinks. Dat moet volgens hen gelijkgetrokken worden. De partijen vormen samen een meerderheid, waardoor het voorstel het zeker zal halen.

'Mbo'ers keihard nodig'

'Arnhem heeft goed opgeleide mbo'ers keihard nodig', zegt D66-raadslid Mattijs Loor. 'Daarom moeten we ervoor zorgen dat stage lopen bij de gemeente ook voor hen aantrekkelijk is, en dat we voor hun inzet dezelfde waardering geven.'

Maar is het niet logisch dat iemand met een hogere opleiding ook een hogere vergoeding krijgt? 'Als het gaat om salaris, is dat soms zo', antwoordt Loor. 'Maar een stagevergoeding is geen salaris.'

'Eerlijke kansen'

Fractievoorzitter Mark Coenders (GroenLinks) vult aan: 'Als stagiaire ben je boventallig, en ben je er om te leren. Eerlijke kansen zijn daarin het uitgangspunt, dat moet ook gelden voor een vergoeding.'

Het gaat binnen de gemeente Arnhem om zo'n twintig mbo-stagiaires per jaar die gemiddeld vijf maanden stage lopen. De extra kosten voor de hogere vergoeding zullen daarmee ongeveer 11.300 euro per jaar bedragen. Het Rijk heeft de stagevergoeding per 1 januari van dit jaar al gelijkgetrokken voor mbo'ers.