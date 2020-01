Kasteel Slangenburg weer open voor publiek: 'Verborgen parel in de Achterhoek'

'Het is een historische plek van meer dan 650 jaar oud', vertelt Henk van Brenk, die rondleidingen verzorgt in het kasteel. 'Het kent een hele rijke historie.' Volgens Van Brenk begon het kasteel als een sober gebouw en is het uitgegroeid tot een landgoed van ruim 550 hectare.

'We hebben geluk gehad dat tachtig tot negentig procent in de oorspronkelijke staat is gebleven. Dat is uniek en vind je in Nederland nergens', aldus Van Brenk. Het kasteel blijft zijn vorm als gastenverblijf in de tussentijd behouden.

'Mensen komen hier voor hun rust en verblijven soms ook wat langer. Het is geen hotel, maar je kunt wel een kamer huren om van het authentieke te genieten. Mensen komen hier ook om een boek te schrijven of een studie te doen', aldus Van Brenk.

Eerste bezoekers enthousiast

De bezoekers die zijn afgekomen op de eerste rondleiding sinds een aantal jaren zijn enthousiast. 'Wij wonen hier in de buurt, maar zijn hier eigenlijk nooit binnen geweest', zegt een bezoekster. 'Mijn moeder is in deze omgeving geboren, dus ik vind het geweldig om te zien.'

Een andere bezoeker had niet gedacht dat het zo kleurrijk zou zijn. 'Ik had het veel soberder verwacht, omdat je toch in een rustige omgeving zit. Nu mag je over de brug en het vanaf de andere kant bekijken, dat vind ik heel bijzonder.' Wethouder Henk Bulten, die het kasteel symbolisch mocht openen nadat het jarenlang niet toegankelijk was voor publiek, hoopt dat het kasteel toegankelijk blijft voor het publiek.



'Verborgen parel in de Achterhoek'

'Het is een verborgen parel in de Achterhoek', vertelt Bulten. 'Ik heb ook een oproep naar de beheerder gedaan om de tijdelijke toegankelijkheid er vanaf te halen. De combinatie tussen een gastenverblijf waar mensen voor hun rust komen en rondleidingen voor het overige publiek moet mogelijk zijn.' De gemeente Doetinchem is aan het kijken hoe zij het gebied rond Slangenburg nog aantrekkelijker kunnen maken voor het publiek.

Ook de VVV Doetinchem hoopt de samenwerking met het kasteel voort te zetten, want er is volgens hen veel animo om het kasteel te bezoeken. 'Wij krijgen hier veel vragen over van mensen', zegt Esther Ruesen. 'Toen ik hier voor de eerste keer zelf het kasteel binnen kwam lopen, kon ik mij niet voorstellen dat andere mensen dit nooit zouden kunnen bezichtigen. Hier zit zoveel cultuurhistorie en erfgoed dat je het iedereen gunt om mee terug te worden genomen in de tijd.'

In eerste instantie is het kasteel nu toegankelijk op de even woensdagen tot en met 1 april. 'Wij hebben als VVV de intentie om dit ook daarna met regelmaat te gaan organiseren', aldus Ruesen.