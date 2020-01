Nieuwe visboer in Tiel onthaald met klachten over stank

De nieuwe visboer in Tiel Jack Tuijp is, behalve door enthousiaste visliefhebbers, onthaald met bezwaren van bewoners van het naastgelegen appartementengebouw De Kranshof. Een aantal bewoners wil hier geen viskraam vanwege stankoverlast op hun balkon.

Tuijp heeft de viskraam overgenomen van de familie Sondag die al sinds 1986 in deze buurt staat. De afgelopen veertien jaar staat de kraam op de huidige plek aan de voet van het wooncomplex De Kranshof.

Een aantal bewoners dient bezwaar in tegen het verlenen van de nieuwe vergunning. Daarin is bepaald dat Tuijp daar op donderdag, vrijdag en zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur mag staan. Volgende week worden de klachten behandeld door de bezwarencommissie van de gemeente.

'Ik ben op 7 november begonnen en op 13 november kwam er een brief dat er klachten waren over stank', vertelt Tuijp. 'Dat was best wel een schok. Het is een hele investering en ik voldoe aan alle eisen. Ik zit bovenop de kwaliteit en hygiëne. Dit is de schoonste viswagen van Nederland.'

Handtekeningenlijst

De bezwaren hangen in ieder geval niet samen met hoe Tuijp de viskraam bestiert, want ze zijn ingediend voor hij begon. In het verleden is al eens bezwaar tegen de viskraam gemaakt, dat is toen verworpen.

Het bezwaar is nu namens vijftien bewoners ingediend bij de gemeente. Een rondgang langs bewoners van deze hoek van De Kranshof leert toch dat het niet heel breed gedragen wordt. Verschillende mensen geven aan uit solidariteit met een buurman een handtekeningenlijst getekend te hebben, maar zij hebben zelf eigenlijk geen klachten.

'De kraam staat hier veertien jaar, ik heb er nooit last van gehad', vertelt een man die schuin boven de viskraam woont. 'Als de wind deze kant op staat ruik je wel eens iets. Dan loopt het water me in de mond en ga ik snel een visje halen.'

Spijt

'Ik heb wel getekend', vertelt een oudere mevrouw die ook boven de kraam woont, 'maar daar heb ik eigenlijk spijt van. Ik heb er geen last van. Dat heb ik later ook nog bij de gemeente aangegeven, maar ik weet niet of ze dat meenemen.'

Een andere buurman is het daar niet mee eens: 'In de zomer moet je alles dichthouden, anders stink je hier de tent uit', zegt hij. Veel vertrouwen in het verloop van de bezwarencommissie heeft hij overigens niet. 'Ze zullen het wel gewoon van tafel vegen, net als de vorige keer.'