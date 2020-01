Dikkie en Theo wonen in een huis zonder gas

Dikkie Elting en haar man Theo wonen nu drie weken in hun nieuwe gasloze huis. 'Het koken op inductie is wel even wennen, maar verder merk ik eigenlijk geen verschil', zegt Dikkie terwijl ze een pannetje op de glanzende kookplaat zet.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Huh, hoe doen ze dat dan?

Woonservice IJsselland sloopt in één wijk bijna 100 oude huizen en bouwt er nieuwe woningen voor terug, allemaal volledig gasloos. De meeste huurders krijgen tijdelijk vervangende woonruimte, totdat hun nieuwe huis klaar is.

De huizen zijn allemaal voorzien van een warmtepomp en zonnepanelen. De bewoners krijgen vloerverwarming en (drie)dubbel glas. 'Het wordt echt lekker warm hoor. Ik kan nu met blote voeten lopen, zonder koude voeten te krijgen', zegt Dikkie.

Natuurlijk had de familie Elting ook nog wel wat vragen over het wonen in een gasloos huis. 'Ja je denkt toch, huh, hoe doen ze dat dan?' Woonservice IJsselland heeft wel meer mensen moeten overtuigen, zegt Rik ter Welle, manager vastgoed.

'Ja, er was best wat weerstand. Maar door de aardbevingen in Groningen kwam alles in een stroomversnelling en kwam er ook wel een kentering.'