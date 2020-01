Wie heeft er een miniatuurautootje van een DAF 33?

Ik ben op zoek naar iemand die een miniatuurautootje heeft van een DAF33, dit was een compacte sedan van de Nederlandse fabrikant DAF. Vroeger heb ik hier namelijk veel plezier aan beleefd toen ik een jaar of 35 was.

In totaal heb ik hier een jaar of 5 in rondgereden en ik zou het dan ook leuk vinden om er een te hebben als een fijne herinnering. Misschien is er iemand die er een heeft en er niks mee doet. Dan kom ik graag met diegene in contact.

Heeft u toevallig dit exemplaar thuis en doet u er niks mee? Reageer dan hieronder.