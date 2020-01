Pasveer vindt Portugal prima uitvalsbasis: 'Geen perikelen hier'

Donderdagmorgen werd bekend dat Sergino Dest (met zijn Amerikaanse nationaliteit) het trainingskamp bij Ajax in Qatar heeft verlaten. De verdediger voelt zich niet veilig in Qatar door de politieke spanningen tussen Amerika en Iran. PSV maakt zich druk over de terugvlucht, die over risicogebieden gaat.

Tekst gaat verder onder de video.

Bij Vitesse heerst die onrust niet. Over het algemeen schijnt de zon en is er serene rust. 'We hebben hier dan ook prima omstandigheden', stelt doelman Pasveer. 'Uit sponsorinkomsten krijgen Ajax en PSV de kans die kant op te gaan, wij zitten nu voor het tweede jaar hier. Dat is prima. Dit is relatief dichtbij, de faciliteiten zijn goed en er heersen geen perikelen rond dit land. Dat brengt wel rust.'

Tekst gaat verder na de foto.

Foto: Paul Meima

'Dit is beter voor mij'

Pasveer hoeft dan ook niet per se naar Qatar voor een trainingskamp. 'Voor mij is dit beter hoor. Niks ten nadele van hun keuze, dat ging voorheen toch ook goed. Het is nu even in het nieuws en laten we hopen dat het allemaal rustig blijft.'

Volledig seizoen?

En dan kan Pasveer in alle rust toewerken naar zijn eerste seizoen volledig onder de lat in Arnhem. Dat lukte hem de vorige twee jaar niet. 'Dus ik moet wel zorgen dat ik nu fit blijf, want de bedoeling is om alles vol te maken', stelt de keeper.

Dat gebeurt wel met een trainerswissel en dus met andere verwachtingen van de spelers. Ook van Pasveer, die wat minder lange ballen zal moeten spelen. Over het algemeen is dat niet zo'n groot probleem, aangezien Pasveer goed kan meevoetballen.

'Voor mij verandert er dus misschien niet heel veel, ik zal ook wel mijn balletjes blijven geven op Bryan Linssen bijvoorbeeld, die blijf je toch zoeken. Maar ik ken de denkwijze van Edward en daardoor zal ik voetballend nu wel iets meer doen dan bij Leonid Slutskiy.'