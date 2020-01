Jaël maakte van haar grootste passie haar beroep

Dit is Jaël Bergwerff (44) uit Duiven. Ze heeft een grote passie voor de natuur. Sinds een kleine vijf jaar werkt ze bij Staatsbosbeheer als boswachter. 'Ik geniet ervan als de zon door de takken schijnt, als ik een hert hoor burlen of als ik een bijzondere soort tegenkom.'

Als 'boswachter publiek' is ze het eerste aanspreekpunt en het gezicht van de Veluwerand. 'Het is veelzijdig werk. Ik ben veel met de natuur bezig, maar ook met mensen.' Jaël werkt aan wandelpaden, bankjes en borden, maar schrijft ook persberichten.

'Iets doen voor mijn omgeving'

'Ik heb het gevoel dat ik wat kan doen voor m'n omgeving', zegt ze. 'Bijvoorbeeld wanneer ik iemand uitleg dat we bij Staatsbosbeheer op een goede manier bezig zijn met de natuur. We gaan er gepassioneerd mee om. Je hoort weleens kritiek. Het lijkt wel of mensen die niet in het bos werken het soms beter weten dan wij. Ach, de beste stuurlui staan aan wal.'

Luister hier het radiogesprek terug:

Jaël kreeg de liefde voor de natuur met de paplepel ingegoten. 'Mijn moeder bestudeerde elk insectje dat ze tegenkwam en mijn vader had interesse in landschapsgeschiedenis. We gingen altijd op vakantie in Nederland, op de fiets of kamperen.'

Vallende druppels

Na haar opleiding Bos- en Natuurbeheer werkte Jaël eerst nog bij een natuureducatief centrum in de Achterhoek. 'Zelfs nu, als het regent, vind ik het bos nog prachtig: de mist die voor de bomen hangt en de druppels die van de takken vallen.'

